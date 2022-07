Já passaram dois anos desde que Benjamin Keough, filho de Lisa Marie Presley, morreu, data que foi assinalada pela estrela através de uma homenagem nas redes sociais.

A filha do icónico Elvis Presley escreveu no Instagram: “Há alguns anos, no Dia da Mãe, o meu filho e eu fizemos estas tatuagens em conjunto no pé”.

“É um nó de eternidade celta. Simboliza a nossa ligação eterna. Escolhemos cuidadosamente para que representasse o nosso amor e ligação eternos”, completa.

Recorde-se que Benjamim morreu aos 27 anos no dia 12 de julho de 2020.

