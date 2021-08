Lisa Kudrow, a eterna Phoebe, foi muito acarinhada esta sexta-feira, 30 de julho, dia em que completou 58 anos de vida.

A estrela de 'Friends' recebeu várias mensagens ao longo deste dia especial, e destacamos as publicações que as colegas e amigas Jennifer Aniston e Courteney Cox fizeram no Instagram.

"Feliz aniversário, minha Loot. És única, amorosa, direta, honesta, inteligente, engraçada, talentosa e a jogador mais competitiva. Eu sei. Sem falar na escritora talentosa, mãe e esposa amorosa. E isto é apenas o início da lista. Obrigada por trazeres tanta alegria às nossas vidas. Amo-te", começou por escrever Courteney, que deu vida a Monica.

Antes de terminar, brincou com a colega e amiga referindo-se a uma icónica música da personagem de Lisa Kudrow na sitcom. "PS. Só uma pergunta... Já descobriste o que é que eles estavam a dar aos gatos fedorentos?".

Por sua vez, Aniston também fez questão de destacar esta data especial na sua página de Instagram, onde partilhou várias fotografias com Lisa Kudrow. Veja na galeria.

