Lionel Messi tem sido dos nomes mais falados no mundo do futebol, especialmente agora após a saída do jogador do Barcelona para o Paris Saint-Germain.

O futebolista mantém-se no centro das atenções e as redes sociais refletem isso mesmo.

De acordo com a informação adiantada na página de Twitter da ESPN FC, Messi é quem tem as três fotografias de desporto com mais 'gostos' no Instagram.

De referir que entre as imagens está a fotografia que marca a chegada do craque ao Paris Saint-Germain. Veja abaixo quais são as imagens com mais 'likes':

