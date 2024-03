Em causa estarão alegadas declarações do atleta sobre o futuro do filho Mateo no futebol.

Lionel Messi recorreu às redes sociais para fazer um desmentido sobre o filho Mateo. Em causa estará uma frase que lhe foi atribuída e na qual falava do talento do menino para o futebol, bem como a academia que teria escolhido para este frequentar. "Há várias academias nos Estados Unidos que querem ficar com o Mateo, mas inscrevi-o em Miami. Tem talento e acredito que tem um estilo parecido com o meu quando eu era jovem". Ora, esta afirmação, conforme destaca agora o craque, é mentira. "Isso é falso, nunca o disse", garantiu de forma breve e sem mais explicações. Recorde-se que Messi é pai de Thiago, de 10 anos, Mateo, de sete e Ciro, de quatro, fruto do seu relacionamento com Antonela Roccuzzo. Leia Também: Georgina Rodríguez desfila na Semana de Moda de Paris... com CR7 no peito