Dânia Neto partilhou com os seguidores do Instagram novos registos das suas férias em família, na companhia do marido e do filho.

Dona de uma forma física invejável, a atriz mostrou-se em fato de banho e em biquíni e arrancou aos fãs os mais rasgados elogios.

"Lindíssima", "uma verdadeira princesinha" ou "muito gata" são alguns dos comentários em destaque.

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Vídeo. Dânia Neto chocada com paisagem "triste e cinzenta" após incêndios