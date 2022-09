As notícias são preocupantes para os fãs de Linda de Suza. A cantora portuguesa, emigrante em França, está a passar por um período delicado e a enfrentar graves problemas de saúde mental.

A interprete de 'Um Português' (Mala de Cartão), está internada há várias semanas devido a "distúrbios psicológicos graves".

A informação é avançada pela revista francesa France Dimanche, que assegura que o estado de saúde da artista, atualmente com 74 anos, piorou drasticamente nos últimos meses.

Linda de Suza terá entrado "num estado avançado de demência", evocando no seu discurso "uma luta entre forças do bem e do mal". A cantora terá ainda deixado de comer, o que causou ainda mais preocupação aos médicos.

A popular emigrante portuguesa em França viu o seu novo álbum, 'Postcards from Portugal', ser cancelado em 2020. Já na época, a sua editora alegou problemas de saúde da artista.

