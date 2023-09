A estrela de 'Emily in Paris' casou-se com Charlie McDowell no dia 4 de setembro de 2021.

Lily Collins começa a semana com a celebração de uma data muito especial. A estrela de 'Emily in Paris' celebra dois anos de casamento esta segunda-feira, dia 4 de setembro. A data foi destacada no Instagram. "Dois anos hoje e uma vida inteira. Lembro-me deste momento, deste dia, desta emoção como se fosse ontem. E sinto o amor, o apoio e a magia 100 vezes mais", começou por dizer, declarando-se depois ao marido, Charlie McDowell. "Amo-te e não podia estar mais grata por ser a tua outra metade na vida e no amor. Fazes de mim um ser humano mais forte, mais brilhante. Obrigada por seres o melhor parceiro que poderia imaginar e por me fazeres sorrir como mais ninguém. Que venham mais 365 dias de memórias, onde quer que estejamos no mundo", disse. Veja a publicação na íntegra onde além das carinhosas palavras, recordou imagens do grande dia. De recordar que o casal deu o nó no dia de setembro de 2021, em Dunton Springs, Colorado. Leia Também: Filipa Nascimento e Duarte Gomes casados há 2 anos. A mensagem da atriz Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram