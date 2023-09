Foi no dia 4 de setembro de 2021 que Filipa Nascimento e Duarte Gomes deram o nó. Uma data que foi celebrada esta segunda-feira.

No Instagram, a atriz fez questão de recordar este dia único e aproveitou o momento para se declarar ao marido.

"Dois anos de casada com o homem mais bonito do planeta que por acaso também é o melhor pai do mundo! Há pessoas com sorte", escreveu junto de uma fotografia captada no dia do casamento.

De recordar que juntos os atores são pais da pequena Amélia, que nasceu no dia 15 de setembro do ano passado.

