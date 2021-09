Liliana Santos celebra esta quarta-feira o 41.º aniversário e decidiu assinalar a data nas redes sociais com uma foto que não passou despercebida. Trata-se de uma imagem que faz parte da produção para a revista CRISTINA do mês de agosto e na qual a atriz aparece nua.

"Tinha esta foto aqui, sem a ter publicado e hoje percebi porquê… Estava 'guardada' para hoje", disse.

Sobre o seu aniversário, Liliana contou que "o dia começou de uma forma muito especial e já com surpresas".

"E é assim que é a vida, surpreendente. É mágica. Repleta de momentos bons e outros menos bons. E um dos meus desejos é de viver no estado dinâmico de crescimento e de evolução, com o foco de me tornar uma pessoa mais completa e integrada", rematou.

