Liliana Almeida saiu da casa do 'Big Brother Famosos' na gala deste domingo, 20 de fevereiro, com mais de 80% da votação. Hoje, à conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, a concorrente saiu, uma vez mais, em defesa do namorado, Bruno de Carvalho.

Questionada por Cláudio se Bruno tinha ciúmes de Kasha, Liliana garantiu que não.

"Ele dava-me a opinião dele relativamente ao jogo e dizia-me 'como é que é Liliana? Queres jogar?'. Eu acho que ele não tinha ciúmes do Kasha. O que ele me dizia era: 'tu não tens espaço para ir à final com o Kasha aqui, porque eles não te querem aqui, o grupo está feito'. Ele queria fazer esse jogo", garantiu.

