Nem só de banhos de sol e cenários paradisíacos se fez a viagem de Liliana Filipa e Daniel Gregório a Zanzibar. Esta quarta-feira, o casal visitou uma creche que acolhe crianças desfavorecidas e o momento encheu o coração da empresária.

"Estou cada vez mais próxima da pessoa que eu quero ser e esta viagem está a contribuir tanto para a minha construção… aprendi mais em 6 dias do que em muitos meses ou anos", afirmou.

Sobre o projeto que teve a oportunidade de conhecer, a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' explicou: "É uma creche localizada em Zanzibar que acolhe cerca de 80 crianças, de 3 a 6 anos, selecionadas - com a ajuda do chefe das aldeias - entre as famílias mais pobres economicamente".

Grata pela oportunidade, terminou a mensagem com uma reflexão: "Aqui existe pobreza extrema e eu vou tão rica para casa, levo uma bagagem cheia de ensinamentos para os meus filhos! A felicidade está na simplicidade, nós é que complicamos".

Leia Também: Liliana Filipa recorda curso de tatuadora que tirou enquanto estudava