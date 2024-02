Liliana Filipa tem passado os últimos dias no Brasil e acabou por ser convidada a participar num programa de comentário relacionado com o 'Big Brother' deste país, o que muitos consideram ser o maior reality show do mundo.

A influenciadora portuguesa esteve no formato 'Mesacast BBB', que contou ainda com Marcus Vinicius, um dos últimos concorrentes expulsos.

Liliana, nas stories, mostrou todos os preparativos e ainda os detalhes de uma visita que fez aos grandiosos estúdios da Globo.

A participação de Liliana Filipa no 'Mesacast BBB' pode ser vista na Globoplay. Entretanto, veja na galeria as partilhas da ex-concorrente da 'Casa dos Segredos'.

