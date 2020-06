Se é fã de pandã, a última publicação de Liliana Filipa nas redes sociais não lhe vai passar despercebida. A empresária mostrou-se num passeio com a filha, Ariel, de um ano, e destacam-se os looks iguais.

Tratam-se de t-shirts oversize que a dupla adaptou para vestidos. As peças chamam a atenção pela cor, rosa choque, e o estampado com unicórnios.

A imagem foi registada por "terras algarvias", como a ex-'Casa dos Segredos' referiu na descrição. É no sul do país que Liliana e o namorado, Daniel Gregório, estão de férias com os dois filhos: Ariel e Santi Marcel, de seis meses.

Leia Também: Filho de Liliana Filipa e Daniel Gregório completa seis meses