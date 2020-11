Depois de ter assumido publicamente que tem um novo amor, ao apresentar o novo namorado partilhando nas redes sociais uma fotografia a seu lado, Liliana Oliveira voltou a dar provas de que está a viver uma fase apaixonada e feliz.

"Sorrisos que dizem tudo", escreveu a concorrente do programa 'Casados à Primeira Vista' ao revelar no Instagram uma nova fotografia, que pode ver na galeria, onde surge ao lado da sua cara-metade.

Para já, Liliana, que casou com Pedro Pé-Curto no programa da SIC, prefere manter em segredo a identidade do homem que conquistou o seu coração.

