A apresentadora do 'Passadeira Vermelha' comentou as mais recentes imagens do casalinho.

Margarida Corceiro e Lando Norris voltaram a ser notícia depois de imagens dos dois - a circular no carro do piloto de Fórmula 1 - terem sido divulgadas nas redes sociais. Um vídeo mostra o momento em que Lando dá a mão a Corceiro, algo que foi comentado no programa 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras. "Acho isto tão pobre, tão pobre, tão pobre. O carro é riquíssimo, ele é riquíssimo, mas não é isso… Acharem que isto é de outro mundo - ele simplesmente está a dar-lhe a mão", notou a apresentadora Liliana Campos. "É poucochinho para ela. Um carinho que ele faz é uma coisa extraordinária, que está a correr o mundo. (...) Acho que é pouco para ela, merece mais", considerou. "Tendo em conta tudo aquilo que ele já disse - que não tem namorada - se calhar, por uma questão de respeito, dá-lhe a mão dentro do carro, sai e dá-lhe a mão também", completou. Note-se que Margarida e Lando têm mantido um relacionamento amoroso - não assumido publicamente.