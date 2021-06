Liliana Campos contou aos seguidores uma história que remonta aos seus 18 anos e que marcou o início da vida adulta. A apresentadora da SIC estava ansiosa por tirar a carta e assim que a idade o permitiu decidiu dar esse passo sem contar aos pais.

"Esperei ansiosamente pelos meus 18 anos para tirar a carta. Juntei tostão a tostão para a pagar, porque meti na cabeça que ia aparecer aos meus pais já com a carta na mão. Na altura era uma eternidade para fazer os exames… demorei um ano. Naquela sexta-feira de manhã, depois de ter passado no exame de condução, senti-me dona do mundo, mas a verdade é que nem carro tinha", afirmou.

A apresentadora contou ainda que a mãe "não achou muita piada por ter escondido durante tanto tempo um segredo destes", já o "pai ficou cheio de orgulho".

Leia Também: Um amor chamado vestidos. 10 visuais de princesa de Liliana Campos