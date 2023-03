O 'Fama Show' está de parabéns. O programa celebra hoje, dia 2 de março, 15 anos de existência e depois de Daniel Oliveira ter assinalado a data, também Liliana Campos o fez.

Liliana, que fez parte do grupo inicial de apresentadoras do programa, lembrou algumas fotografias tiradas em 2008 e na legenda disse o seguinte: "Aqui fui muito feliz! Parabéns, 'Fama Show'. And just like that [e do nada], 15 anos?".

Vale notar que Liliana apenas fez parte do programa em 2008, o ano de estreia.

