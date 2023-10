Liliana Campos usou a sua conta no Instagram para partilhar um conjunto de fotografias com o marido, Rodrigo Herédia, captadas durante as férias, ao sol, e deixar um desabafo sobre a mudança do tempo.

O verão já acabou e a apresentadora do 'Passadeira Vermelha' parece não ser fã dos dias cinzentos, tal como a própria fez questão de explicar no texto que publicou em conjunto com as fotos.

"Não estamos aqui, mas estamos assim, sem vontade de fazer grande coisa, só que com um cenário bem mais cinzento", começou por escrever, revelando depois os planos de ambos para este dia especial.

"O Rodrigo esteve a ver o surf, e o Benfica. Eu tinha que ter ido ao super, e depois lá para baixo, para a garagem organizar uma data de tralhas, e nada. Fiquei a responder aos vossos comentários e a comer chocolates até à exaustão", revelou a apresentadora, querendo depois saber como está a ser o fim de semana dos seus seguidores.

