"Recordar é viver", assim começou a publicação que Liliana Campos fez no Instagram este domingo, lembrando uma fase "feliz" da sua vida profissional.

"Recordo convosco um dos programas que mais gostei de apresentar - 'Corte i Costura'. Foi uma altura da minha vida muito feliz", partilhou o rosto da SIC.

"Abraçava a oportunidade de apresentar sozinha um formato que me dizia muito, pois tinha sido pensado para mim desde o minuto zero, e misturava duas das minhas paixões - a moda e uma boa conversa", recordou.

Depois de falar da equipa da altura, acrescentou: "Os convidados eram as estrelas, não só pelo que partilhavam comigo, mas porque brilhavam nos nossos clips de moda com as tendências do momento. Tudo pensado com a mestria da Paula Farraia, a stylist que mais abriu os meus horizontes em relação àquilo que a moda pode ser, pelas misturas inusitadas que faz e porque sabe que o segredo está nos detalhes e brinca com eles como ninguém", disse.

"Detalhes esses tão bem captados, como tudo o resto pela fabulosa equipa de realização. Tive o privilégio de estarmos todos em sintonia neste projeto de muita entrega e extremo bom gosto. Como sempre digo, televisão é trabalho de equipa e está foi super incrível", destacou.

"Só há um senão - em dezenas de programas que fizemos, em dezenas de convidados que tivemos, foram tiradas milhares de fotografias e eu só tenho estas… Amava ter todas ou mais algumas", escreveu, por fim.

Veja a publicação na íntegra com todas as imagens que juntou às palavras:

