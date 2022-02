Liliana Almeida foi a concorrente escolhida para abandonar a casa do 'Big Brother Famosos' na gala deste domingo, 20 fevereiro, com mais de 80% de votos do público.

Esta segunda-feira, a artista esteve à conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz no programa 'Dois às 10', no qual revelou que ainda não falou com a ex-namorada, com quem tinha um relacionamento quando entrou na casa.

"Ainda não falei com ela. Será o meu próximo passo. Pelo que a Andreia me contou também teve esse impacto do mediatismo, por isso também está assustada", afirmou.

Por outro lado, Liliana considera que o seu relacionamento não teria sido tão polémico se fosse com outra pessoa da casa, notando que o nome de Bruno de Carvalho é propenso a inúmeras críticas.

