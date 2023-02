Foi com uma publicação que destacava uma fotografia captada durante a infância de Bruno de Carvalho que Liliana Almeida assinalou o seu aniversário no Instagram. "Dá pra adivinhar quem é?", disse, dando de seguida os parabéns ao seu "presidente".

Logo depois, a cantora partilhou o poema que já o tinha "declamado":

"A vida são uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são seis horas! Quando de vê, já é sexta-feira! Quando se vê, já é Natal… Quando se vê, já terminou o ano… Quando se vê perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê passaram 50 anos! Agora é tarde demais para ser reprovado…

Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas… Seguraria o amor que está a minha frente e diria que eu o amo… E tem mais: não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será a desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará", pode ler-se.

Mas não ficou por aqui nesta declaração de amor pública. "Parabéns, meu amor. Olho para esta foto muitas vezes… vejo o Bruno de Carvalho que conheço. Impressiona-me notar-se já a personalidade marcada, a força, a vontade de mudança, apenas uma criança, sim, mas digam que não se percebe perfeitamente que sabia bem o que queria", escreveu.

"Essas características fazem parte do que é o Bruno hoje, mas existem outras que agora conheço e que fazem parte do seu ser, mas aqui não estão estampadas. Estão na segunda ao meu lado. Hoje é renascimento para ti meu amor, vão chegar tantas coisas boas e desafios também, com certeza, e será certamente um volta iluminada. Eu estarei por perto e a agarrar a tua mão. Vida longa e que o nosso amor perdure intenso assim saudável pela vida fora. Amo-te bué", rematou.

À publicação, além da recordação da infância, Liliana Almeida juntou ainda uma fotografia de ambos que foi tirada no dia em que deram o nó.

De recordar que Liliana Almeida e Bruno de Carvalho começaram a namorar quando ambos participavam no 'Big Brother Famosos'. O casal deu o nó em setembro do ano passado.

