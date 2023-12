Liliana Aguiar ficou muito "orgulhosa" da nova conquista do filho Salvador, fruto da relação terminada com José Carlos Pereira. O menino recebeu uma "medalha de melhor aluno na língua árabe".

Muito feliz com a distinção, Liliana Aguiar gravou um vídeo a partilhar a notícia com os seguidores. Mas não ficou por aqui e filmou ainda o menino a dizer "bom dia" em árabe. Veja tudo no vídeo da galeria.

De recordar que Liliana Aguiar continua a viver no Dubai com o pequeno Salvador, o companheiro, Francisco Nunes, e o filho de ambos, Santiago.

Leia Também: Há cinco anos, Liliana Aguiar estava grávida (e com este barrigão)