"Dia marcante na minha carreira profissional". Foi desta forma que Liliana Aguiar começou a publicação que fez no Instagram e na qual destaca os primeiros passos do filho mais velho, Miguel Ângelo, no mundo da moda.

"Comecei a trabalhar como manequim com 17 anos, o meu filho faz o primeiro desfile com a mesma idade e ao meu lado. Foi um momento importante e muito nosso. Deus deu-me esta felicidade! O meu companheiro de vida", disse.

A publicação rapidamente chamou a atenção de muitos seguidores. "Está enorme e lindo como sempre", pode ler-se entre as muitas mensagens que recebeu, referindo-se ao filho de Liliana Aguiar.

De recordar que Liliana Aguiar é mãe de Santiago, da relação com Francisco Nunes, Salvador, da relação com José Carlos Pereira, e de Miguel Ângelo, que nasceu de um outro relacionamento.

