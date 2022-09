A data foi assinalada no Instagram com um vídeo que junta imagens do grande dia.

Liliana Aguiar e Francisco Nunes deram o dó há quatro anos e a data foi celebrada publicamente. "Ser exemplo de casamento não é uma tarefa fácil, muita gente nos olha como o casal da nova era, filhos de pais e mães diferentes, e um encontro depois de algumas relações e uma tentativa de sermos felizes de forma convencional", começou por dizer Francisco Nunes na legenda de um vídeo com imagens do casamento. "Já passámos por muito mesmo, caímos, levantámos, caímos e levantámos outra vez, mas seguimos firmes, mais nós próprios, a respeitarmo-nos como somos na individualidade cada vez mais e certos que é o queremos para o resto da nossa vida! Se seremos exemplo para muitos casais? Não sei, mas queremos ser exemplo para nós, para os nosso filhos e família", acrescentou. "Este dia foi mágico, fui eu que decorei o espaço, foi a Liliana que se maquilhou e conduziu até à praia, não pôde montar o cavalo porque estava de sete meses, não foram todas as pessoas que queríamos porque quisemos que fosse segredo", recordou. "O segundo na igreja será para todas as pessoas que nos amam e nos querem felizes! Amo-te muito, minha mulher", rematou. De recordar que o casal tem um filho em comum, o pequeno Santiago. Liliana Aguiar é ainda mãe de Miguel e Salvador, fruto de relações anteriores. Também Francisco tem mais dois filhos, de relações anteriores. Leia Também: Em lágrimas, Liliana Aguiar confessa: "Sofro de ansiedade"















Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram