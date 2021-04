Cristina Ferreira surpreendeu de novo os seguidores da sua página de Instagram com imagens onde aparece de 'cara lavada'.

Um vídeo que contou com vários comentários, com destaque para as palavras de Lili Caneças. Isto porque a celebridade disse que quis fazer de Cristina uma princesa, mas esta nunca quis.

"Quando te conheci eras exatamente assim e eu pensava esta miúda com maquilhagem e um vestido lindo fica uma princesa... Devias ter vindo comigo às festas de Monte Carlo, várias vezes te convidei e agora eras mesmo princesa. Escolhas de vida", reagiu.

Palavras que não passaram despercebidas, tendo recebido algumas críticas.

