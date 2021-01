Lili Caneças fez uso da sua página de Instagram, seguida por 55,9 milhares de pessoas, para dar voz a um enfermeiro que trabalha no serviço de urgências de uma unidade hospitalar em Lisboa. O profissional de saúde descreveu o pesadelo vivido no hospital onde trabalha e as suas palavras não foram indiferentes aos internautdas.

"Como não sou médica nem política deixo esta mensagem de desespero de um enfermeiro que não identifico, que recorre à minha influência porque já não sabe com quem falar", alertou a socialite na descrição da publicação.

O profissional de saúde afirmou que "as coisas estão fora de controlo". "Estamos sem recursos humanos, sem espaço, sem vagas, sem oxigénio, sem sangue. Trabalhamos de sol a sol para cuidar de pessoas", disse, acrescentando que os enfermeiros "vivem realidades que lhe dilaceram a alma".

"Estamos exaustos e choramos solitários nos 5/10 minutos que paramos para refeição (quando dá)", continuou.

Na mesma mensagem, o enfermeiro apelou ainda para que Lili Caneças "insista" em lembrar aos seguidores da importância de seguir as normas da DGS e de ficar em casa.

Leia Também: Lili Caneças 'aplaude' tomada de posse de Joe Biden