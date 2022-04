As recentes publicações que fez no Instagram nos últimos dias têm sido, sobretudo, sobre a viagem que fez ao Mónaco, onde esteve com o príncipe Alberto. Aliás, Lili Caneças já tinha mostrado aos seguidores o encontro com o membro da realeza, mas voltou a destacar este momento na rede social.

Na legenda de um vídeo gravado enquanto conversou por breves instantes com o príncipe Alberto, a celebridade conta que o convidou a conhecer a Marina de Cascais.

"E cheguei de Mónaco com novas ideias e projetos", começou por escrever. "O príncipe Alberto II, aficionado de desporto, cinema, pintura e membro do comité Olímpico Internacional, foi muito agradável com os convidados e até o convidei a visitar a nossa Marina de Cascais que depois das obras ficou linda… Mónaco e Cascais têm muito em comum", acrescentou.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Lili Caneças,Cascais,Portugal (@lilicanecas)

Leia Também: Lili Caneças lembra "dia em que Portugal parou" após fazer plástica