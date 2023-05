Lil Wayne ficou no centro das atenções depois de ter terminado, de repente, o último concerto da digressão 'Welcome to tha Carter', na noite de sábado, 13 de maio, em Los Angeles.

O rapper, relata a People, subiu ao palco com mais de uma hora de atraso. Assim que começou, atuou durante meia hora e deu a conhecer o convidado surpresa, 2 Chainz, antes de fazer uma pausa e ceder o palco aos artistas Lil Twist, Yaj Kader e Allan Cubas.

O público não ficou feliz com a saída de Lil Wayne e mostrou o seu descontentamento, o que levou o artista a interferir.

Antes de Allan Cubas tocar a sua segunda música, conta a revista, Lil Wayne voltou ao palco para acabar com o espetáculo.

"Agradecemos, mas não vamos partir-nos todos por esta malta. Trabalhamos muito para isto. Trabalhamos no duro", disse Lil Wayne.

Este momento ficou gravado e foi partilhado nas redes sociais. Veja abaixo:

