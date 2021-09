Lil Nas X anunciou a data de lançamento do seu novo álbum de forma no mínimo original. O rapper partilhou fotografias suas nas redes sociais onde posa com uma barriga de 'grávido', tendo como objetivo anunciar que o disco 'Montero' ficará disponível a partir do dia 17 de setembro.

Em declarações à revista People, o músico, de 22 anos, contou que teve a ideia de fazer esta sessão de fotografias depois de ouvir pela primeira vez a nova música de Megan Thee - 'Dolla Sign Slime'.

O artista considerou esta uma excelente ideia, até porque para si este trabalho é como se fosse o seu "bebé", metáfora que entendeu de forma literal.

