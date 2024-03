Eunice Muñoz morreu a 15 de abril de 2022 e para além de ser lembrada pela neta no dia do seu aniversário e no dia em que partiu, a atriz também continua a ser homenageada no Dia do Teatro, que se assinala hoje, 27 de março.

Lídia Muñoz partilhou uma fotografia sua em palco com a avó, começando por escrever na legenda: "Quando me dizia que era o seu último espetáculo eu dizia em tom de brincadeira que também podia ser o meu. Que nunca conseguiria subir mais alto do que estar em cena com o próprio teatro. Ela respondia sempre com aquela humildade, de quem não sabe o génio que é: 'que disparate'".

"Disparate é já não estares aqui a comemorar o teu dia comigo. Feliz Dia do Teatro, não te esquecemos nunca", concluiu Lídia. Ora veja:

