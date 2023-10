Liam Payne está proibido de conduzir durante seis meses.

A decisão foi tomada em tribunal "devido a reincidência" em excesso de velocidade. O ex-integrante dos One Direction foi apanhado por um radar ao volante do seu Ford Ranger na zona oeste de Londres em fevereiro deste ano a circular acima do limite permitido por lei para aquele local.

Além da proibição de conduzir recebeu ainda uma multa de 293 libras (cerca de 340 euros).

O caso foi a tribunal e o cantor pediu desculpa, alegando que não tinha conhecimento do limite de velocidade naquela zona. "Não percebi o limite e peço desculpas pelo excesso de velocidade", afirmou.

Payne recebeu ainda uma penalização de quatro pontos na carta, mas prometeu pagar qualquer multa, independentemente do montante.

