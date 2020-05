A jovem atriz Lexi Underwood, de 16 anos, fez questão de esclarecer os rumores de que é filha do também ator Blair Underwood, que faz parte do elenco da série 'Self Made: Inspired by the Life of Madam C. J. Walker', da Netflix.

"Vi [o boato] em blogs, em diferentes artigos e até na minha biografia que o Blair Underwood é o meu pai", começou por dizer Lexi, uma das estrelas de 'Little Fires Everywhere', da Hulu, ao Page Six.

"Estamos a tentar mudar isso", acrescentou de seguida, esclarecendo que o seu pai chama-se Alex Underwood.

"Os meus pais estão a ler alguns artigos e ficam do género: 'o quê?!'. Eu nem sou parecida [com o Blair]. A única coisa que temos em comum e que partilhamos é o apelido e o facto de ambos sermos negros... Ele é um ótimo ator, mas eu nunca o conheci", concluiu.

