Candace Cameron Bure revelou que o filho mais velho, Lev, está prestes a subir ao altar. O jovem é fruto do casamento da atriz com Valeri Bure.

A atriz contou que o jovem, de 23 anos, está noivo. "Vamos ganhar uma filha muito em breve", disse à Us Weekly. "O meu filho vai casar-se logo depois do Natal, por isso estamos muito entusiasmados", contou.

De recordar que Lev estava noivo de Taylor Hutchison em 2020. No entanto, Candace partilhou no ano seguinte que o casal se tinha separado. Agora o jovem está novamente comprometido, mas a mãe não identificou a companheira do filho.

