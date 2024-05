Felipe VI e Letizia estiveram esta quarta-feira, dia 8 de maio, no aniversário da Polícia Nacional, que decorreu esta manhã no Pátio de Armas do Palácio Real, em Madrid.

Para a ocasião a rainha optou por calçar sapatos rasos - uma recomendação médica pelo facto de ter partido um dedo do pé - em branco, calças também brancas e um casaco que já usou em diversas ocasiões.

Trata-se de um blazer em tons de preto e branco, com estampado pied-de-poule, uma peça que Letizia tem desde 2019 da Uterqüe, uma marca do grupo Inditex que já não existe.

