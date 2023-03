Depois de na passada sexta-feira, dia 24 de março, ter sido mãe pela primeira vez, Leonor Seixas regressou, entretanto, a casa com a filha Júlia.

Uma novidade que foi destacada pelo companheiro, Miguel Oliveira, no Instagram. Junto de duas fotografias onde numa aparecem ao lado de uma estátua da personagem Mafalda e noutra à saída do hospital com a bebé, escreveu: "Expectativa... Realidade".

Na mesma publicação, Miguel Oliveira aproveitou para agradecer o carinho que receberam e destacou o quanto estão felizes nesta nova fase.

"Obrigado de [coração] por todo o carinho e amor transmitido. Estamos os três saudáveis, felizes e agradecidos por tamanha luz", completou.