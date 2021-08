Leonor Poeiras encontra-se a fazer obras em casa. Falando desta 'aventura' com os seguidores do Instagram através das stories, a apresentadora acabou por se queixar da falta de trabalhadores disponíveis nesta altura do ano, bem como dos preços elevados praticados por aqueles que ainda existem.

"Sou eu que estou a fazer as obras. Não há pessoas disponíveis e as poucas que apareceram apresentaram orçamentos tão absurdos... vou dar-vos um exemplo, para pintar a marquise, pediram 1700 euros. Como é óbvio, não", disse.

Tendo isto em conta, a comunicadora decidiu pôr mãos à obra e fazer ela mesmo as melhorias na sua casa: "Hoje vêm cá começar a fazer o chão de cimento e tivemos que arrancar o antigo. Estamos a estucar paredes. Ainda temos muito trabalho para fazer", nota.

