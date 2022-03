Leonor Poerias partilhou com os seguidores do Instagram ao final do dia de quinta-feira, 24 de março, novidades sobre as suas férias no Brasil.

A apresentadora posou em biquíni depois de ter desfrutado de uma "prainha boa".

Leonor, atualmente com 41 anos, surge nas imagens com um biquíni preto que realçou as suas curvas e deu provas da excelente forma física que lhe é característica.

Leia Também: Leonor Poeiras foi viver para o Brasil? Apresentadora responde