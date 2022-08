Leonor Poeiras esteve de férias pelo Alentejo, local que a levou a fazer uma reflexão sobre todas as mudanças por que passou na sua vida, sobretudo depois de ter sido despedida da TVI, após trabalhar 17 anos para o canal de televisão.

"Pela primeira vez, voltei ao Alentejo profundo, depois de uma longa distância. Há dois anos e tal, quando fui despedida, lutei para continuar com o meu projeto agrícola e com a construção do monte, que ía a meio", lembra.

"Fui atrás de projetos na minha área, e com gentileza lá me iam dizendo que não era o momento certo", lamenta.

"Infelizmente, não consegui salvar nada e tive de vender tudo. Nunca fui capaz de voltar, até agora. Às vezes perguntam-me onde arranjei coragem para processar a TVI, um grupo de comunicação tão grande e eu tão pequenina... mas quando já não tens nada a perder (nem o teu emprego), são os teus verdadeiros valores que te empurram", defende.

"A tristeza, o vazio, a ansiedade e o medo fazem parte da vida. Mas também a verdade e a justiça. Segue sempre em frente, mesmo não sabendo o que aí vem [na imagem, o incrível pôr do sol e açude, que eu acreditei que ía contemplar até ser velhinha - 2015, Vila Nova da Baronia, Beja, Portugal]", completa.

