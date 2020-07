Leonor Poeiras voltou a pronunciar-se sobre a saída da TVI, depois de ter revelado que foi "dispensada" pelo canal, e após a troca de 'comentários' entre a apresentadora e a estação.

Leonor Poeiras recorreu, esta quarta-feira, 22 de julho, às stories da sua página de Instagram para reagir a algumas das mensagens que tem recebido, isto porque há seguidores que temem que a apresentadora tenha falado demais.

"Hoje estou muito bem disposta. Não, ainda ninguém me ligou a contratar de lado nenhum. Resolvi fazer um pequeno vídeo porque nos últimos dias tenho recebido algumas mensagens de pessoas que indiscutivelmente estão comigo, me apoiam, são muito solidárias, mas que temem algumas represálias à entrevista que eu dei", começou por dizer.

"Temem que eu tenha falado demais e que uma futura empresa não me contrate por causa disso. Eu queria só dizer que eu não quero ser contratada por nenhuma empresa que me ponha limites à forma como eu comunico, pelo contrário. O que quero mesmo é trabalhar sem limites, com total liberdade. Tenho saudade e quero, e acredito que vai acontecer", rematou.

