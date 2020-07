Leonor Poeiras revelou, esta quinta-feira, que foi "dispensada" da TVI e está altualmente afastada do pequeno ecrã. Após ter tornado o assunto público, o canal reagiu e disse que a apresentadora "não se mostrou disponível para os último projetos". Palavras que Leonor Poeiras negou.

Entretanto, perante toda a agitação à volta do assunto, foram muitas as manifestação de carinho que a figura pública recebeu. Apoio que fez questão de agradecer na sua página de Instagram.

"Muito obrigada. Agradeço a cada um que escreveu, que elogiou, que pôs um coração, que partilhou, que comentou com o marido ou com a sogra. Tudo importante e precioso, mensagens, gestos e atitudes que nunca esquecerei. Estou comovida com tanto carinho. Obrigada", escreveu, na noite desta sexta-feira.

Uma publicação que chega pouco tempo depois de ser anunciado o regresso de Cristina Ferreira à TVI, de onde saiu há quase dois anos para integrar a equipa da SIC.

E com Cristina de novo na estação de Queluz, os seguidores mostraram-se logo com esperança da apresentadora levar Leonor Poeiras de volta para o canal.

"Leonor com o regresso da Cristina, aposto que vai ser convidada. Boa sorte", escreveu um internauta. "Vamos ver o que a Cristina pode fazer", acrescentou outro. "Cristina Ferreira, temos aqui uma mulher que não queremos de todo perder", lê-se ainda na caixa de comentários.

