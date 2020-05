Leonardo DiCaprio aproveitou os tempos mortos para meter a conversa em dia com Maximo Morrone, o pai da namorada, Camila Morrone.

Como relata a imprensa internacional, a estrela do filme 'Era Uma Vez Em... Hollywood' foi recentemente às compras com a companheira e o futuro sogro. E enquanto a modelo estava no supermercado, DiCaprio esperou pela mesma no parque de estacionamento com Maximo.

O ator era quem estava ao volante, como mostram as imagens captadas pelos paparazzi e que estão a circular nas redes sociais.

De acordo com os relatos da Us Weekly, do final do mês de março, DiCaprio e Camila estão juntos em isolamento social.

