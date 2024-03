O casal ficou no centro das atenções após a namorada do ator ter sido vista com um anel 'suspeito'.

Apesar das mais recentes especulações apontarem para o casamento, Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti não estão noivos. Os rumores surgiram depois de Vittoria Ceretti ter sido vista com um anel suspeito, mas o TMZ garante que o ator não pediu a modelo italiana em casamento. De referir que a companheira de DiCaprio foi vista com o referido anel no dedo anelar quando estava a almoçar num restaurante em Los Angeles, na terça-feira. O TMZ destaca ainda que as suas fontes referiram que a modelo já usa o anel desde, pelo menos, 2022, antes de começar a namorar com Leonardo DiCaprio. Leia Também: Chris Martin e Dakota Johnson estão noivos, diz imprensa internacional