Jason Momoa comemorou na segunda-feira, 1 de agosto, o 43.º aniversário. Uma data especial que foi celebrada por muitos fãs, colegas, amigos e familiares.

Entre as manifestações públicas, está a mensagem de Lenny Kravitz no Instagram. Tal como no ano passado, o cantor voltou a assinalar a data.

Junto de uma fotografia de ambos a andar de mota, Lenny Kravitz escreveu: "Feliz aniversário, Jason. Amor e respeito sempre".

De recordar que Jason Momoa esteve casado com Lisa Bonet, ex-mulher de Lenny Kravitz. Relação que chegou ao fim no início do ano, segundo a imprensa internacional.

