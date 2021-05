Beatriz Frazão tem uma vida bem mais atarefada do que a grande maioria dos adolescentes da sua idade. Aos 17 anos é atriz, estudante, adora desporto e agora também tem um livro: 'Queres Ser Ator? - Tenho Tanto Para Te Contar'.

Foi na pausa para almoço, entre a escola e as gravações de uma nova novela da TVI, que encontrou um tempinho (coisa que já é mestre a fazer) para conversar com o Fama Ao Minuto.

A timidez que lhe é característica foi uma vez mais vencida e connosco falou uma menina convicta, feliz e ainda incrédula com o início de uma carreira que começou aos 11 anos e da qual já fazem parte grandes produções, em televisão, teatro e cinema, com direito até a um Globo de Ouro e a prémios internacionais.

Beatriz falou-nos, no fundo, de sonhos... ou não tivesse sido assim que tudo começou.

No livro que acabas de lançar dizes que "tudo começou com um sonho". Foi mesmo com um sonho que começou a tua carreira?

É verdade, por acaso foi mesmo, literalmente, com um sonho. Eu tinha tido um sonho com a Joana Santos, uma grande atriz, que um dia poderia vir a entrar numa novela com ela. A partir desse sonho, que eu nunca mais esqueci, tudo nasceu.

Para os meus pais era quase impossível que eu algum dia pudesse vir a ser atrizAntes desse sonho inesquecível, já tinhas tido contacto com a representação?

É uma coisa que eu sempre quis muito desde muito pequena, desde os cinco anos, mas não tinha qualquer contacto com a representação. O meu pai é que às vezes fazia alguns filmes, mas era tudo entre família. O meu tio sim é que era realizador.

Então quando é que decides correr atrás do teu sonho?

Não sabia muito bem por onde começar, mas o primeiro passo foi arranjar uma agência. Só que a primeira agência onde me inscrevi tinha muita gente, milhares de pessoas, então tive de mudar. Aquela agência tão grande não me conseguia levar a tantos castings. Quando mudei, foi a partir dai que fiz os meus grandes castings para as novelas e que comecei.

Que papel tiveram os teus pais nesse começo, deram-te o empurrãozinho que faltava ou tiveram receios por seres ainda muito nova?

Eles sempre me apoiaram muito. A minha família sempre foi fundamental no meu percurso, mas eles estavam com receio que eu não conseguisse porque sempre fui muito envergonhada e muito tímida, para eles era quase impossível que eu algum dia pudesse vir a ser atriz... mas sempre me apoiaram e felizmente correu tudo bem.

Lembro-me perfeitamente de há seis anos estar a chorar porque queria muito ser atrizComo é que ultrapassaste essa timidez de que falas?

Acho que eu própria também não sei muito bem. A minha timidez sempre foi o meu ponto mais fraco, porque sempre fui muito tímida, e ainda sou, mas isso também me ajuda em algumas coisas. Sempre que vou aos castings tento disfarçar mais a minha timidez, o que é um bocadinho mais complicado, e o meu pai também me está sempre a ajudar nesse sentido.

Quando começas o teu percurso na televisão, não tardou até seres chamada para vários trabalhos e chegaste até a receber prémios a nível nacional e internacional. Surpreendeu-te a forma como conseguiste crescer tão rápido?

Sim, surpreendeu-me imenso, nunca na vida esperava. Lembro-me perfeitamente de mais ou menos há seis anos estar a chorar porque queria muito ser atriz, queria ter uma única oportunidade que fosse e nunca sonhei que pudesse chegar a este ponto e que pudesse até ter ganho prémios, não só em Portugal mas também internacionais... e que agora estivesse a escrever um livro. Isto para mim é tudo um sonho e é mesmo incrível.

Tiveste desde o início da tua carreira contacto com atores muito experientes, foste sempre bem recebida?

Sim, felizmente foram sempre todos muito queridos para mim. Adorei contracenar com todos eles e com todos eles consegui aprender coisas bastante diferentes e que me enriqueceram muito.

Qual o conselho que te deram e que não mais vais esquecer?

É difícil porque todos me dão imensos conselhos, mas acho que o conselho que mais pessoas me dão é para ser sempre humilde e manter sempre os pés assentes na terra.

Sendo tu uma jovem atriz com vários projetos, como é que tem sido conciliares a representação e a escola ao mesmo tempo?

Não é muito difícil porque eles [produtoras] têm sempre em consideração o horário da escola. Tenho aulas de manhã e depois saio da escola e vou gravar à tarde, dá para conciliar. Depois em termos de organizar, decorar os textos e estudar, eu sempre fui muito organizada e tento sempre ocupar cada bocadinho pequenino que tenho para conseguir fazer tudo.

Entre ti e os teus pais há aquele 'acordo' de que para continuares a representar tens de ter boas notas?

Não, não. Podia haver, mas eles sabem que me esforço muito e sempre me ajudaram muito com o meu sonho. Eu tenho sempre de saber conciliar bem as coisas para conseguir ter boas notas e fazer tudo bem.

Além da escola e da representação, também praticas desporto. Consegues mesmo ter tempo para tudo?

Agora já não prático tanto, antes fazia ginástica acrobática de competição, mas depois, para me dedicar à séria à representação, deixei a ginástica. Mas sempre fui muito preocupada com o exercício físico e tento estar sempre muito ativa.

Vi aqui uma oportunidade incrível para conseguir ajudar jovens da minha idade que também têm o sonho de ser atoresE sobra-te tempo para fazeres as coisas ditas normais para as meninas da tua idade, como estar com os amigos?

Sobra, há sempre tempo para tudo [risos].

Sei que os teus pais gostavam que tivesses um plano B, algo extra à representação. Já estás a pensar nisso?

Acho que é muito importante e necessário, por isso sim, vou ter um plano B. Ainda não sei bem qual é, mas estou a pensar em Psicologia. O que também me vai ajudar bastante na representação, eu acho… e assim consigo ter um plano B caso existam momentos em que não tenha tanto trabalho, talvez consiga fazer as duas coisas.

Falemos agora sobre o teu novo livro: 'Queres Ser Ator? - Tenho Tanto Para Te Contar'. Como é que surgiu a oportunidade de o escreveres?

Foi a editora, a Nuvem de Tinta, que fez o convite e vi aqui uma oportunidade incrível para conseguir ajudar jovens da minha idade que também tem o sonho de ser atores. Recebo constantemente imensas mensagens de jovens a pedirem-me ajuda porque não sabem muto bem como é que hão de começar, acho que este livro explica um pouco como tudo funciona, baseado na minha experiência.

Beatriz radiante com o seu novo livro© Reprodução Instagram/ Beatriz Frazão

Os jovens que querem muito ser atores e vão ler o teu livro, o que é que vai encontrar?

Então, é assim, primeiro devo dizer que ainda sou jovem, ainda nem sequer tenho 18 anos, portanto ainda tenho pouca experiência e também não tenho segurança suficiente para ensinar, mas neste livro eu conto a minha ainda pequena carreira e tudo o que aprendi em cada experiência que tive. Vou dando dicas e conselhos que outros atores também me deram e, logo no início do livro, falo sobre as agências, que é o passo fundamental para quem quer começar. Não posso revelar mais, para saberem o resto têm de ler.

O que é que na tua carreira foi mais difícil de ultrapassar?

Acho que é aquilo que já falámos de eu ser demasiado tímida e tudo o que é fora da representação. Todas as entrevistas, todas as galas, toda essa parte mais exterior para o público foi sempre o que menos gostei, por assim dizer.

Sendo tu uma menina sempre com muitos projetos, em que estás agora a trabalhar?

Estou a gravar uma novela, que vai ser a próxima novela da TVI, chama-se 'Para Sempre', e estou entusiasmada com o lançamento do livro. Em termos de teatro ainda não sei porque tem estado tudo parado por causa da Covid-19, mas tenho algumas peças agendadas.

Gostava mesmo de chegar à NetflixJá fizeste teatro, cinema e televisão. Há atores que têm as suas preferências dentro da representação, tu já definiste qual o sentido que gostarias de dar à tua carreira?

Eu quero fazer um pouco de tudo, não quero ser atriz de uma coisa só, quero experimentar. Um dos meus maiores sonhos é conseguir internacionalizar a minha carreira, ir estudar para fora e ganhar novos contactos, por isso agora vou trabalhar para isso.

Já tiraste um curso no estrangeiro, não foi?

Já tirei mas foi muito pequenino. Foi um curso de teatro musical, em Londres. Agora estou a pensar aprofundar um bocadinho mais.

Qual é o teu maior sonho no que respeita à representação?

Eu gostava mesmo de chegar à Netflix.

E estás a trabalhar para isso?

Estou, estou… e espero conseguir um dia. Mas também ainda tenho muito tempo, ainda tenho 17 anos.

Para fazeres este livro tiveste de recordar algumas memórias do teu início de carreira. Olhando agora para a Beatriz mais pequenina que começava nos seus primeiros castings, qual era o grande conselho que lhe davas?

Dizia para a Beatriz ter um bocadinho mais de confiança e acreditar mais nela.

Continuando a olhar lá para trás, para o início, alguma vez achaste que ias conseguir chegar aqui?

Não, não achei mesmo. É mesmo um sonho tornado realidade.

