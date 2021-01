À semelhança de várias figuras públicas, também Cristina Ferreira usou a exposição que tem nas redes sociais para alertar para a importância do voto, uma vez que hoje decorrem as eleições presidenciais.

Neste sentido, a apresentadora da TVI partilhou com os seus admiradores um memória de juventude.

"Vou agora votar. Lembro-me perfeitamente de, em plena adolescência, me dizerem que aos 18 já podia votar. Era sempre esse o direito do qual me falavam. Que nunca ninguém se esqueça da sua importância", revelou.

