Foi através das redes sociais que Paula Neves recuou no tempo e lembrou o início da pandemia da Covid-19 em Portugal, em 2020.

A atriz destacou algumas imagens que captou na altura, enquanto fazia uma videochamada com o pai e a irmã.

Na legenda, escreveu: "Dia de #tbt. Março de 2020. Telefonema de família (com pai e mana). Lembram-se do ridículo do 'vai ficar tudo bem'?".

