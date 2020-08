Luana Piovani recuou no tempo esta quinta-feira, dia 6, ao lembrar a produção que em 2016 protagonizou para a capa da revista Playboy.

Na sua conta oficial de Instagram, a atriz e modelo brasileira, atualmente com 43 anos, partilhou as duas capas que fizeram parte desta edição da revista.

Enquanto numa das capas Luana posava com as típicas orelhas de coelhinha, na noutra as suas curvas e excelente forma física saltavam à vista ao mostrar-se completamente nua.

Importa referir que as imagens de que falamos, que pode ver nas publicações abaixo, foram captadas seis meses depois de Luana ter sido mãe dos seus dois filhos gémeos.

