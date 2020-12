"Pois é, depois de 3 meses cá voltamos nós e com direito a brinde! Ahaha tem BABY NO FORNINHO!": foi desta forma que Joana Longoria Pinto começou por revelar a novidade aos fãs do Instagram.

A ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' conta que quando soube que estava à espera de um filho decidiu tirar um tempo para si e afastar-se das redes sociais.

"Foram 3 meses em que a gravidez fez de mim um chinelo, sono, enjoos a toda a hora, cheiros! Oh god! Senti-me tão doente! Ninguém me avisou que isto era assim!", brincou.

"E para terminar! ESTAMOS GRÁVIDOS!", completou.

