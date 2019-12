Cláudio Viana tornou-se conhecido do grande público com a participação na 3.ª edição da 'Casa dos Segredos' e desde então que mantém uma relação próxima com os fãs. Esta segunda-feira, surpreendeu os mais de 62 mil seguidores com uma grande notícia.

Em 2020 o personal trainer prepara-se para a maior aventura da sua vida, a paternidade.

Foi com uma adorável fotografia na companhia da namorada, Daniela, que orgulhosamente anunciou que o casal espera o primeiro filho.

"E pronto.. chegou o momento. Sinceramente não sei o que dizer, como partilhar. Quem me conhece e está a par desta nova 'situação' sabe que ainda não consigo acreditar.. acho que faz parte dos homens não é? Só acreditamos quando vem mesmo ao Mundo ou talvez seja só da minha cabeça. Prometo que farei de tudo para que sejas feliz. Estarei aqui para te abraçar", escreveu na legenda.

