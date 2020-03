Bárbara Bandeira é aos 18 anos dona de um carreira de sucesso no mundo da música. Mas será que ainda se lembra quando é que a filha Rui Bandeira começou a dar os primeiros passos no mundo da música?

Além de ter participado em criança no programa 'Uma Canção Para Ti', da TVI, Bárbara também deu cartas na edição portuguesa de 'The Voice Kids'.

Com o regresso do programa da RTP anunciado para breve, a produção do 'The Voice' resolveu esta terça-feira recordar a atuação da cantora nas provas cegas.

"Bárbara Bandeira foi uma das concorrentes mais marcantes do 'The Voice Kids'. Não venceu mas inspirou, e continua a inspirar, muitos jovens que têm o sonho de se tornar cantores", pode ler-se na legenda de um vídeo que vale a pena recordar.

Ora veja:

